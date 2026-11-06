Yulduz Abdullayeva - Istanbul
|Ijrochi:
|Yulduz Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.89 MB
|Davomiyligi:
|02:39
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Istanbul» qo'shig'ini Yulduz Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Yulduz Abdullayeva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kelganda bahor», «Sog'indim», «Lazgi». Bu Yulduz Abdullayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yulduz Abdullayeva - Istanbul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.