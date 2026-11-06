Yulduz Abdullayeva - Istanbul

Yulduz Abdullayeva — Istanbul
Ijrochi: Yulduz Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.89 MB
Davomiyligi: 02:39
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Istanbul» qo'shig'ini Yulduz Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:39, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Yulduz Abdullayeva ijrosida saytda jami 18 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kelganda bahor», «Sog'indim», «Lazgi». Bu Yulduz Abdullayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yulduz Abdullayeva - Istanbul qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00