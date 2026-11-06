Sahar, Konsta - Negadir
|Ijrochilar:
|Konsta, Sahar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.86 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Negadir» — Konsta va Sahar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Konsta ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'ylamading», «Layli», «Takoy Lyoxkiy». Bu Konstaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sahar, Konsta - Negadir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.