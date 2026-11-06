Sahar, Konsta - Negadir

Sahar, Konsta — Negadir
Ijrochilar: Konsta, Sahar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.86 MB
Davomiyligi: 03:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Negadir» — Konsta va Sahar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Konsta ijrosida saytda jami 74 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'ylamading», «Layli», «Takoy Lyoxkiy». Bu Konstaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sahar, Konsta - Negadir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00