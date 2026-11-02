Khusnorik - Sevgin

Khusnorik — Sevgin
Ijrochi: Khusnorik
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.19 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Khusnorikning «Sevgin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Khusnorik ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslamayman», «Ketmagin», «Hammasi yaxshi bo`ladi». Bu Khusnorikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Khusnorik - Sevgin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00