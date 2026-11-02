Khusnorik - Sevgin
|Ijrochi:
|Khusnorik
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.19 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-11-2026
Qo'shiq haqida
Khusnorikning «Sevgin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Khusnorik ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Eslamayman», «Ketmagin», «Hammasi yaxshi bo`ladi». Bu Khusnorikning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Khusnorik - Sevgin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.