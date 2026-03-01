Khusnorik
13 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Khusnorik
Sevgin
03:22
Khusnorik
Kecholmadi
00:05
Shokir & Khusnorik
Yolg'iz ona
03:33
Khusnorik
Ketaman
02:45
Khusnorik
Bolam
03:18
Khusnorik
Mukofotim
03:21
Khusnorik
Begona sevgim
03:49
Khusnorik & Kuk choy
Ketma
03:18
Khusnorik
Taralabedod
03:31
Khusnorik
Hammasi yaxshi bo`ladi
04:35
Khusnorik
Мама
03:37
Khusnorik
Ketmagin
03:21
Khusnorik
Eslamayman
03:45
Hamkorlikdagi ijrochilar
Shokir
1 ta qo'shiq
Kuk choy
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Khusnorik
Yangi qo'shiqlar
Baxtiyor G'oziyev — Kerilma qadrdon
Xushnud — Mayli ketsin
Ibrat Azamatov — Yor-yor
Shohjahon Jo'rayev — Andijon tomonlarda
Uzmir — Darbadarman
Timur Jurayev — Ko'zlarim
Fazliddin Abduvohidov, Sabina Maxamadjonova — Endi tamom
Shoxjaxon Izzatilloyev — Oy guli
Jenisbek Piyazov — Alfonso
Azimjon Sayfullayev — Buxoro tu joni man
Адыл Ибрагимов — За уйгура
Любаша — Кому не нравлюсь
Гектор — Сожгла до тла
Сергей Одинцов — Мелодия звучит
RB Kuz Muz — Километры
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Navruza, Asad Toshpulatov — Meniki bo'lmading
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00