JEDIK, Jaydario - Electro Somsa
|Ijrochilar:
|Jaydario, JEDIK
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.32 MB
|Davomiyligi:
|02:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-11-2026
Qo'shiq haqida
«Electro Somsa» — Jaydario va JEDIK ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Jaydario ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «SOQQA», «Oldimda (feat. Jaydario, Ruhsora Emm)», «Golden boy». Bu Jaydarioning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
JEDIK, Jaydario - Electro Somsa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.