JEDIK, Jaydario - Electro Somsa

JEDIK, Jaydario — Electro Somsa
Ijrochilar: Jaydario, JEDIK
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.32 MB
Davomiyligi: 02:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Electro Somsa» — Jaydario va JEDIK ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 13-noyabrda qo'shilgan. Jaydario ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «SOQQA», «Oldimda (feat. Jaydario, Ruhsora Emm)», «Golden boy». Bu Jaydarioning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

JEDIK, Jaydario - Electro Somsa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00