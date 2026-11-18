Jamshid Sultanov - Jufti halolim
|Ijrochi:
|Jamshid Sultanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.1 MB
|Davomiyligi:
|03:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-11-2026
Qo'shiq haqida
Jamshid Sultanovning «Jufti halolim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-noyabrda qo'shilgan. Jamshid Sultanov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onashim», «Mehribonim Onashim», «Harf Nazan Nazan». Bu Jamshid Sultanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamshid Sultanov - Jufti halolim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.