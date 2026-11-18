Hasan Avazov - Hali ko’rasiz meni kimligimni
|Ijrochi:
|Hasan Avazov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.58 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-11-2026
Qo'shiq haqida
«Hali ko’rasiz meni kimligimni» qo'shig'ini Hasan Avazov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-noyabrda qo'shilgan.
Hasan Avazov - Hali ko’rasiz meni kimligimni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.