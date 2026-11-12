Farxod Niftiyev - Kutaman
|Ijrochi:
|Farxod Niftiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|10.04 MB
|Davomiyligi:
|05:28
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2026
Qo'shiq haqida
«Kutaman» qo'shig'ini Farxod Niftiyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:28, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Bu Farxod Niftiyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Farxod Niftiyev - Kutaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.