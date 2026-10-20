DARICORN - Anda sanda
|Ijrochi:
|Daricorn
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.42 MB
|Davomiyligi:
|02:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
Daricornning «Anda sanda» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Daricorn ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Бүгін ең күшті туған күн шығар сенде», «Суп бара жатыр біздің ара», «Менің адамым». Bu Daricornning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
DARICORN - Anda sanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.