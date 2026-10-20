DARICORN - Anda sanda

DARICORN — Anda sanda
Ijrochi: Daricorn
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.42 MB
Davomiyligi: 02:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Daricornning «Anda sanda» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Daricorn ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Бүгін ең күшті туған күн шығар сенде», «Суп бара жатыр біздің ара», «Менің адамым». Bu Daricornning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

DARICORN - Anda sanda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00