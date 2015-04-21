Bolalar - Sen aytarding (remix)

Bolalar — Sen aytarding (remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 357
Hajmi: 9.28 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-04-2015
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sen aytarding (remix)» (remiks) qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2015-yil 21-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 357 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Sen aytarding (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00