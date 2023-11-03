Asad Toshpulatov - Enta Eih (Uzbekcha Cover)

Asad Toshpulatov — Enta Eih (Uzbekcha Cover)
Ijrochi: Asad Toshpulatov
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 456
Hajmi: 2.12 MB
Davomiyligi: 00:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-11-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Enta Eih (Uzbekcha Cover)» — Asad Toshpulatov ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:53, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 456 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun».

Asad Toshpulatov - Enta Eih (Uzbekcha Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00