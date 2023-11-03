Asad Toshpulatov - Enta Eih (Uzbekcha Cover)
|Ijrochi:
|Asad Toshpulatov
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|456
|Hajmi:
|2.12 MB
|Davomiyligi:
|00:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2023
Qo'shiq haqida
«Enta Eih (Uzbekcha Cover)» — Asad Toshpulatov ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:53, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 456 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun».
Asad Toshpulatov - Enta Eih (Uzbekcha Cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.