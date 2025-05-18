Xamdam Sobirov, Farrux Raimov - Ippodrom
|Ijrochilar:
|Xamdam Sobirov, Farrux Raimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|13 666
|Hajmi:
|8.74 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-05-2025
Qo'shiq haqida
«Ippodrom» — Xamdam Sobirov va Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 666 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov, Farrux Raimov - Ippodrom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.