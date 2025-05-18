Xamdam Sobirov, Farrux Raimov - Ippodrom

Xamdam Sobirov, Farrux Raimov — Ippodrom
Ijrochilar: Xamdam Sobirov, Farrux Raimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 13 666
Hajmi: 8.74 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-05-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ippodrom» — Xamdam Sobirov va Farrux Raimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 18-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 666 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov, Farrux Raimov - Ippodrom qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00