Aziza Qobilova - Ring My Bells (Javad)
|Ijrochi:
|Aziza Qobilova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|691
|Hajmi:
|7.77 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-11-2024
Qo'shiq haqida
Aziza Qobilovaning «Ring My Bells (Javad)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 691 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».
Aziza Qobilova - Ring My Bells (Javad) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.