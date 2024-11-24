Aziza Qobilova - Ring My Bells (Javad)

Aziza Qobilova — Ring My Bells (Javad)
Ijrochi: Aziza Qobilova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 691
Hajmi: 7.77 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

Aziza Qobilovaning «Ring My Bells (Javad)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 24-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 691 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».

Aziza Qobilova - Ring My Bells (Javad) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00