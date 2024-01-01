Июль 2024
191 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Diyorbek Kudratov
O'ylamadi
02:57
Otabek Isoqov
Do'stim
04:33
Dildora Niyozova
Qizg'aldoq (Remix)
03:28
Jahongir Otajonov
Добрейшая
02:40
Kaniza
Çok seviyorum
03:11
Manzura
Seni deya
04:04
Elshod Normurodov
Onajonim, Otajonim
02:54
Malika Egamberdiyeva
Jooni joonom
03:57
JAVA & Chab
Qayt
02:51
Dilmurod Otajonov
Sog'indim
04:29
Farhod Sadullayev
Qizim
04:00
Yulduz Usmonova
Ayamay
03:20
Yulduz Usmonova
Onajonginam
05:09
Yulduz Usmonova & Adhambek Yo'ldoshev
Umrim seniki
04:21
Yulduz Usmonova
Umrim seniki
03:52
Xayrullo Duschanov
Sev mani
03:47
Shoxruz (Abadiya)
Sevardim
03:30
Aka-uka Farhodovlar
Jigarlarim
03:40
Barhayot Umarov
Ko'ngil
00:23
Ortiq Sultonov
Eslamasam eslamaysiz
02:41
Sulaymon
Tikon gul
03:21
Kumush
Mayli
03:49
Milena Madmusayeva
Name-name
03:37
Muslimbek Omonov
Orzularim so'ndi
03:04
Ortiq Sultonov
To'y qulluq
04:01
Jurat
Kal
03:43
Dilnoza Ismiyaminova
Pap-pap
02:45
Noker Meretov
Dilbarim
03:31
Sarvinoz Ruziyeva
Qarindoshlarim
03:52
Gulsanam Mamazoitova
Ishq janobi oliylari
03:16
Farrux Raimov
50 yoshda
03:36
Suxrob Xamdamov
G'animatim onajon
04:28
Shoxbos
Umr juda qisqadur
03:57
Shoxrux & Sema
Qora Ko'zlaring
02:42
Doston Ergashev
Kambag'alga
03:08
Jambul Muhammedov
Senyorita
02:40
O'lmas Olloberganov
Galin galdi
03:38
Madinabonu Sattiyeva
Ota uyim
04:31
Zarifjon Safarov
Gulchiroyginam
03:58
Nahide Babashlı
Söz Verdim
02:50
Ma'murjon Jo'rayev
Kechirdim Olloh
03:42
Ravshanbek Tojimatov
Onam
02:49
Xurshidbek Turdiyev
Yangiyo'lda
03:41
Dilshod Asl
Xayr deymi
03:13
Munisa Rizayeva
Qaravoti
04:04
Ozoda
Muhabbat qaydasan (Remake)
03:21
Ozoda Nursaidova
Muhabbat qaydasan (Remake)
00:24
Chab & Chish
Yondiradi
02:14
Nurbek Jumaboyev
Devona bo'ldim
03:19
Azamat Ahmedov
G'uncha
03:46
Muzaffar Olimov
To'ying qachon deydilar
02:44
Murodjon Mashrabov
Chin do'stlarim
03:13
Otush & Bonuzar
Voz kechding
02:54
Azizbek Hamidov
Модарам
03:03
Javohir
Mayli
03:10
Xamdam Sobirov
Sunra
00:32
Javlon Sapoyev
Sog'indim
04:00
Sardor Ismoil
Uylangani qiz kerak
00:00
Muhammad Ali Qurbonov
Sevgi narxi qancha bo'ldi
04:37
Olloyorxon
Yarim bo'lagim
03:46
Malak Siymo
Modar
04:46
Shahnoza Otaboyeva
Kechir
04:03
G'ayratbek Isoqov
Hamma o'zim bo'lsam der
03:47
Imron
Boy do'stlarim
03:49
Kamolxo'ja Iqbolov
Лето
03:16
Aida
Qareken to'ylari
02:51
Alisher Rustamov
Yodi padar
04:32
Asqar Umarxon
Nahi muhabbat
03:32
Bahodir Nizomov
Onam bir donam
04:05
Shuhratjon Hasanov
Go'shangadan
04:17
Sanjar Negmatov
Muhabbat
03:57
Hoji Akbar
Chak-chak
03:57
Abdurashid Yo'ldoshev
Go'rdim-go'rdim
04:12
Baxtiyor Mavlonov
Jarohat
03:31
Farruhbek Nabiev
Yuribsizmi sevib boylarni
02:47
Azizbek Hamidov
Hamma pulim sizniki ona
03:37
Dastarxan guruhi
Kelinchak
04:07
Ravshan Komilov
Qardoshlarim
03:07
Mehrangiz Hamroqulova
Ko'ngil
03:51
Abror Maxmudov
Boyvachchaning qo'g'irchog'isiz
03:16
MuhammadKarim
Telefonda hol so'rayapman
03:55
Zafarbek
Lablari bolim
03:09
Humoyun Turdiboyev
Samarqandliklar boyda
03:05
Sherzodbek Jonibekov
Alvido
04:08
Feruzbek Rahmatov
Ona bizga nima bo'ldi
04:36
Nasrullo Nizomiddinov
Billaa
02:53
Shokir & Loud373
Dim
02:22
Zoir Turdiyev
Shukur qil
03:55
Shohjaxon Bozorov
Harakatdan to'xtamadik
03:39
Muhammad Ahmad
Deya-deya
03:10
Mirhayit Rahimov
Chiroyingizdan
03:18
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2024
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00