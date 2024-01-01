Апрель 2024
125 треков за месяц.
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Bahriddin Zuhriddinov
Qiyomatligim
03:52
Yulduz Turdiyeva
Qaddi bolosha binet
03:23
Yulduz Turdiyeva
Nozlana
02:56
Yulduz Turdiyeva
Ajab shirin (Solo version)
03:03
Vohid Abdulhakim
Yoshligimda
03:08
Setora
Ne bo'lar (Tiger Remix)
04:05
Beggi
VIP
01:33
Avaz Olimov
Tillo uzuk
03:42
Maftun
So'ndi lola
04:20
Mexroj Xusanov
Hoji aka
03:28
Uzmir
Armonim
00:21
Mirjalol Ne'matov
O'ynaymiz kel
03:37
Hayot guruhi
AYT
03:50
Xojiakbar Ruzmetov
Oqibat
05:25
Manzura & Shaxboz
Pul-Pul
02:34
Lola Ahmedova
Ketma jonim
03:24
Buzruk
Shakar
02:57
Asilbek Amanulloh
Gul biryon
05:39
Ulug'bek Yulchiyev
O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)
03:13
Mirjalol Ne'matov
Bir musiqam bor tiring tiring
03:37
Ulug'bek Yulchiyev
Lablaring murabboda
03:12
Abror Do'stov
Ota
06:11
Doston Ergashev
Qoldim unga bog'lanib (O'sha qiz)
03:12
Mirjalol Ne'matov
Guli lola
02:52
Ulug'bek Yulchiyev
Mayin esar shabboda lablaring murabboda
03:12
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