Июль 2022
469 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Orif Choriyev
Onajon yolgon dunyo yolgonchi ekan
02:58
Ortiq Xolmuxamedov
Farzandim
03:47
Diyora Jafari
С днем рождения папа
03:36
JAVA
Onam uchun yashab yuribman
00:33
Umar Shamsiyev
Hoji otam, hoji onam
03:28
Ozoda Nursaidova
Xush kelding
04:10
Shohruhxon
Salomaleykum sevgi
00:24
Uzmir va Mira
Izlamading (Piano version)
03:16
Shoxrux
Xayolim mani (Ajoyib musiqa)
03:32
Shoxrux
Ajoyib musiqa
03:32
Axror Alixonov
Bonu
02:32
Xurmatillo Ahmedov
Yoring o`lsin
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Sevganmisiz deyishganda o1lgan degin
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Yor yoringni eshitguncha yoring olsin
03:54
Muzaffar Fayzullayev
Sevgilim
04:31
Muzaffar Fayzullayev
Yetimligim yuzimga solmang
04:30
Muzaffar Fayzullayev
Onam vasiyati
04:30
Muzaffar Fayzullayev
Dunyo
04:17
Nurzida Isayeva
Baxtim topdim deganingda (cover)
04:30
Abror Aktamov
Sizdan biroz ranjidim, Konglim uchun konglim olganlar
03:13
Abror Aktamov
Ona
03:29
OneZero
Ayt
02:59
Yorqinxo'ja Umarov
Esingdami yom yom yomgir tomchilari
04:05
Yorqinxo'ja Umarov
Yom yom yomgir
04:05
Aida
Uzbekiston qiziman
02:30
Aida
Yangi Uzbekiston
02:30
Husan
Binafsha
04:15
Umar Shamsiyev
Xoji otam xoji onam
03:29
Izzatbek Qoqonov
Malikam
04:18
Hilola Samirazar & Sheyna
Endi man ketaman
01:09
Sheyna
Alvido
03:48
Mahmud Mikayıllı
Unudulmus Biriyem
03:55
Karu Turu
Geceler Kapkara Geceler (Dev Kohli)
03:58
Karu Turu
Dev Kohli
03:58
Shoxruz (Abadiya)
Parchalama
00:21
Tik Tok
Kipriklaring plasmas Lablaringda sigara
02:30
Seero7
Sevmadida
02:06
Dilmurod Sultonov
Surnay
04:32
Otabek Yusupov
Yoqimtoy
03:52
Umid Guruhi
Assalom
03:59
Dilijon
Yomon
03:36
Sardor Mamadaliyev
Pul
03:55
Bahodir Nizomov
Yasmina
04:02
Milena Madmusayeva
Mani qalbim yarode (Yoroney, Bu sevgi yomeney)
03:07
Milena Madmusayeva
Yoroney
03:07
Shohjahon Jo'rayev
Otang xasta bo'lmasin ekan
03:20
Sarvinoz Ruziyeva
Assalomu alayka
03:47
Tik Tok
Sofia Reyes Hola como tale tale vu
04:03
Yulduz Usmonova
Yana sevamanmi ayt
03:32
Uzmir
Barchasi tugadi
00:24
Tik Tok
Senga Ketgan vaqtlarim eslab
00:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sogindim (Remix Elsen Pro)
03:32
Nurzida Isayeva
Men edim
01:34
Bahrom Nazarov
Uzr Gozal
00:23
Feruza
Sensiz
03:42
Shoxruz (Abadiya)
Telbacham mani
03:33
JAVA
Dunyo seni togangmas (DJ Qutlug`Murad)
04:09
Milena Madmusayeva
Mana yana seni deya ishq sharobin ichdi bu yurak cover
04:44
Uzmir va Mira
Unutib unutib qolding begona bilan
04:02
Uzmir va Mira
Mani yorim Cha cha cha
02:51
Uzmir va Mira
Yigtni biri (Konglim olding)
03:00
Uzmir va Mira
Xiyonat qima parvolar qilmayman bormayman
03:00
Uzmir va Mira
Leja Lejange (Judolik)
03:17
TikTok Trend
O mani mani akamo oynab bering akamo
00:15
Yangi trend
Lacetti chocco (Otush)
00:15
Otush
Lacetti chocco
00:15
Original
O mani mani akamo oynab bering akamo
03:18
Uzmir va Mira
Yonimda qolmadingmi
00:49
Umid Shahobov
Dardi
03:11
Farhod Sadullayev
Meni sevib qolgan
03:48
Xurmatillo Ahmedov
Bevafo yor
03:50
Sardor Shukurov
Yomgir
03:37
Orif Choriyev
Sevma yurak
03:08
Abduvohid Rixsiyev
Ota
04:29
Anis Berdiboyev
Kechir meni
03:29
Anis Berdiboyev
Janonima Janonim Cover (Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:08
Anis Berdiboyev
Ey hayot
03:28
Anis Berdiboyev
Kechir
03:53
Anis Berdiboyev
Adashgan muhabbbat
03:21
Anis Berdiboyev
Meni Unut Mayli (Yulduz Turdiyeva)
04:57
Ummon Yoshlari
Yona-Yona
03:37
Jasur Umirov
Ota
03:18
Shuhrat Vohidov
Vatandoshlar
03:45
Milena Madmusayeva
Улетай
03:43
Moon Band
Eski tanish
02:52
Alisher Zokirov
Yig'laymiz yurak
03:58
Nurzida Isayeva
Yolvora (Yulduz Usmonova)
03:28
Nurzida Isayeva
Yolgonchi yordan vos kech (Sevinch Mominova)
03:07
Nurzida Isayeva
Qizgaldogim (Yulduz Usmonova)
03:56
Nurzida Isayeva
Kapalak
03:30
Nurzida Isayeva
Dil yaralab (Sevinch Mominova)
03:58
Uzmir va Mira
Judolik
03:17
Ozoda Nursaidova
Omonat
05:29
Gulsanam Mamazoitova
Xo'jik
04:01
Ozod Shukurulloyev
Sevarmiding
01:25
Doston Ergashev
Kechiraman
03:30
Shaxri
Porsche Panamera
01:54
Elyorbek Meliboyev
Dostimni toyi bugun
00:27
Sardor Tairov
Olislab
04:44
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ko’ngil ekanda
03:31
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00