Июнь 2022
161 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
UZnur
Sensiz
03:32
BoburMirzo
Tulki
04:05
Shaxboz Nabiyevich
Gulijon
03:11
Anan Murodov
Otajon, onajon
03:41
Sanjar Xamroqulov
Jentra
02:50
Boburbek Arapbaev
Dag’lara
03:26
Boburbek Arapbaev
Dardima aytdim Dag’lara
03:26
Begzod Ismoilov
Qaytar dunyo
03:42
Bojalar
Pul Hidi
03:21
Yorqinxo'ja Umarov
Yomg'ir
04:06
Oybek Ahmedov
Janonime (cover)
02:01
Botir Qodirov
Dada
03:37
Afruza & Valixon
Xabarsiz
04:00
Shahzod Sultonov
Ona
03:24
Laylo Alieva
Jonginam (1992)
04:57
Munisa Rizayeva
Jonginam (Cover)
03:47
Sherzod Bek
Maftunam
04:03
Munisa Rizayeva
Jonginam
03:47
Mirjalol Ne'matov & Hilola Samirazar
Vadalaring
04:03
Oybek Ahmedov
Aldandim (Cover)
04:09
Husan Sodiqov
Layli (Tojikcha)
04:55
Husan
Onajon (cover)
03:26
G'anisher Abdullayev
Tavba
03:10
Xamdam Sobirov
Yaxshi korsam nima qilibdi
01:15
Munisa Rizayeva
Jonginam (Cover Laylo Alieva)
03:38
Boburbek Arapbaev
Dog’laro
03:26
Xumora
Yoqadi manga
02:51
Mamurjon Ergashev
Jonim onam
03:20
Alisher Ne'matov
Men seni sevaman
03:51
Ahmadullo Mingboyev
Rayhonimsiz onajon
04:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xayolingni Sogindim
04:02
Axror Alixonov
Chunki Bonuni yigiti bor
02:35
Uzbek mp3 2022 yangi xit skachat
MuzFmUZ
04:02
Eng yangi O’zbekcha Qo’shiqlar
2022
04:33
Yulduz Usmonova
Safo
03:06
Yahyobek Mo'minov
Ishim yo'q
03:11
Milena Madmusayeva
Sevaman
04:02
Farrux Xamrayev
O'g'lim Muhammad
03:49
Eski shahar
To'xta, taksi
05:13
Dilnoz & Mirjalol Ne'matov
Dardi dilam ishq
03:57
Aida
Uzbechka
03:21
Elyorbek Meliboyev
Yalli yalli yoringman (Yonaman)
03:15
Elyorbek Meliboyev
Yonaman
03:16
Yulduz Usmonova
Safo-Safo
03:03
Asl Wayne
Bugun toying
03:09
Xamdam Sobirov
Bechora dil (Yengildim)
03:14
Yaxyobek Raimjonov
Soxta do’stlarim
05:40
Layli
Mayli
03:12
Jahongir Otajonov
Ko’zi qaro
03:20
Hosila Rahimova
Nabiralar
03:49
Yulduz Turdiyeva
Raftam ke raftam
04:01
Sherzod Ergashev
Topilmaydi
03:36
Nigina Nabiyeva
Ey do'st
03:49
Malika Egamberdiyeva
Xayr dema
03:49
Jo'rabek Qodirov
Yurak nolasi
04:55
Hulkar Abdullayeva
Oyliq galdi
03:53
Dilnoza Kubayeva
Iltijo etaman
01:09
Rayhon
Aldandim
03:10
Bekzod Haqqiyev
Qizlarimni
07:11
Uzmir va Mira
Cha cha cha
02:54
Jaloliddin Ahmadaliyev
To’yingda hofizman (Jonli ijro)
03:25
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00