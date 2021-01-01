Март 2021
152 треков за месяц.
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Muhammad Ali Navruzov
Yuragim
02:59
Sultana Sultanova
Xasta yurak
03:34
Yulduz Usmonova
Buxorodan kuyov qiling (duet)
03:59
Sevara Nazarxon
На паузу
03:55
Oybek va Nigora
Sen aybdor
04:03
Nilufar bintu Ulug'bek
Ummatim deysimu... Ya Rasululloh
06:31
Afruza
Akajon
04:11
Shirin Mamatova
Младший лейтенант
03:29
Saira
Olmazsan olmaz (cover Guliz Ayla)
00:57
Nilufar bintu Ulug'bek
Hamdlar aytsam
04:26
Farrux Xamrayev
Soliha qizim
03:17
Yulduz Usmonova
G’animat
03:45
Rashidxan
Pul deb
03:12
Sirojiddin Sharipov
Yo’qlab kelma
04:04
Odilbek Abdullayev
Jo’ralar
03:01
Asl Wayne
Qoch
03:03
Oybek & Nigora
Sen Aybdor
04:03
Dias
Sensiz Guli
03:19
Nilufar bintu Ulug'bek
Rasululloh keladur
04:06
Muhammadjon qori
Rasululloh keladur
02:40
Shahrizoda Abdullayeva
Mashallah
02:46
Soyib Dadaxonov & Tohir Sulton
Achinmagin
03:09
Mirjon Ashrapov
Onam qani (cover Hamdam Sobirov)
03:23
Shahboz va Navro'z
Nola
02:57
Setora
Afsus (Remix 2021)
03:23
Malika Ravshanova
Yig'lamagin
03:47
Feruza Egamova
Chorbog'i
04:52
Ulug'bek Rahmatullayev
Seni deya
03:25
Babymohi
Olmazsan olmaz (Cover)
00:57
Xonbek
Sanda-sanda
03:42
Ulug'bek Mansurov
Yurak
03:16
Ulug'bek Rahmatullayev
Seni deya, Mani yorim, Senga yorim
03:28
Ulug'bek Rahmatullayev
Senga yorim, Mani yorim (Seni deya)
03:28
Ulug'bek Rahmatullayev
Mani yorim (Seni deya)
03:28
Ulug'bek Rahmatullayev
Seni deya keldim Mani yorim
03:28
Zohirshoh Jo'rayev
Xayolim unda
04:20
Sharof Muqimov
Jonam turo
03:32
Mirjon Ashrapov
Yuragim (cover Dildora Niyozova)
02:53
G'anisher Abdullayev
Ko'nolmadingmi
03:55
Farrux Raimov
Otajonim
04:29
Farrux Xamrayev
La ilaha illallah
03:38
Dilso'z
Begim (Remix)
03:36
Mustafo
Onam
03:27
Nilufar Usmonova
Muborak
03:49
Timur Usmanov
Sen ketma
03:35
Shoxrux
Zakovat
02:59
Mirjon Ashrapov
Qaydasan gulim (cover Zohid)
03:07
Oybek va Nigora
Sehirlik alma (uyg'urcha)
02:58
Mahliyo Omon
Kel-kel
03:17
Sahar
Kechir
03:28
Asadbek Hamdamov
Yomg’ir
03:50
Nasafiy
Xeyterlar
02:34
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