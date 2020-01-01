Октябрь 2020
137 треков за месяц.
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Nasimbek Oshiq
Senga oxshaganlardan or qilamanda
04:17
Nasimbek Oshiq
Zor qilamanda
04:17
Munisa Rizayeva & Yamin Band
Armon (Dj Otash) Remix
03:32
Dias & Mehriddin
Yuragimni to’ldirib (ft. Mehriddin )
04:57
Zahida
Часики (cover Валерия)
02:42
Yusufxon Nurmatov
Inson (cover Shohruhxon)
03:22
Vohid Abdulhakim
Onamni sog'inib
05:26
Aziza Nizamova
Going home
03:45
Ohun Hasan
Munisaga Uylanaman
03:40
Ohun Hasan
Apa
03:13
Muhammadziyo
Sizdayam pul ko’payib ketdi
02:58
Gulnoza Jumaniyozova
Mozolim
05:20
OlmosKhan
Yetmadi Qo’lim
03:10
OlmosKhan
Krasavchik Rap
02:17
Gulsanam Mamazoitova
Sevgi
04:15
Javohir Tojiboyev
Mening Onam
03:30
Ummon
Ota-onam (Shohruh)
02:51
Saira
JKB (cover Shohruh)
01:05
Nargiz
To'ylar muborak
03:06
Mavluda Asalxo'jayeva
Unutding (Remix)
02:55
Afruza
Ya habibi (O'zbek tilida)
03:23
Shoxrux (Ummon)
Ota-onam
02:51
Bahrom Nazarov
Onamdir
03:48
Ebru Yaşar
Kalmam ( Erkan KILIÇ Remix )
04:42
Mustafo
Leyli
03:21
Osman Navruzov
Qora qiz
03:09
Farrux Xamrayev
Ukam mani
04:07
Mehriban
Seni Sensiz Sevim
03:13
Gülşen & Edis
Nirvana
02:43
Ceren Cennet
Haspam
03:07
Sardor Tairov
Lolam
03:58
Bekzod Annazarov
Maktub
04:08
Nargiz
Checha
03:23
Jo'rabek Qodirov
Qandoq chiday
04:47
Husan
Olma otdim
03:37
Beggi
С тобой
03:35
Bahodir Nizomov
Jonim
04:30
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