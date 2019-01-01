Ноябрь 2019
184 треков за месяц.
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Bobur Pirmatov
Sen-sen
02:50
Yagdona
Hayot
03:03
Shahzoda
Mayda-mayda
02:59
Shoira Otabekova
Xiyonating
04:03
Shadisha
Smells like heaven (Alex Stein Remix)
07:56
Sardor Rahimxon
Allohning rahmati
00:58
Nilufar Usmonova & Shahzoda
Mayda-mayda
02:53
Bahrom Nazarov
Na foyda
04:28
Bahrom Nazarov
Bir donam
03:44
Bahrom Nazarov
Parishon
03:22
Bahrom Nazarov
Tavba
04:07
Bahrom Nazarov
Qara-qara
03:37
Bahrom Nazarov
Girya nest
03:37
Bahrom Nazarov
Marhabo
03:15
Bahrom Nazarov
Dedim
04:31
Bahrom Nazarov
Musofir
03:46
Bahrom Nazarov
Sevdim seni
04:55
Humoyun Mirzo
Qiyomat
04:27
AYTEN RASUL
Man sani qalbima gizlamisham
03:45
AYTEN RASUL
Sevmamisham
03:45
AYTEN RASUL
Yanlışımsan
03:19
AYTEN RASUL
Hiyonat etmamisham
03:45
AYTEN RASUL
Bashqasini sevmamisham
03:45
Shoira Otabekova
Xiyonat
04:08
Gulinur
Sevgan ekanman
04:00
Uzmir
Qizlar
03:52
Sardor Tairov
Xonim afandim
03:42
Yodgor Mirzajonov
Qizg'aldoq
03:35
Shohsanam
Xato qilding
04:20
Shahlo Ahmedova
Marcas de ayer
04:24
Sardor Mamadaliyev
Sen ketding (New version)
03:53
G'ayrat Usmonov
Yig'ladim
03:55
Feruza Jumaniyozova
Bog'bon
03:47
Shahlo Ahmedova
Marcas de ayer (Cover)
04:36
Shokhrullo Abdullaev
Bu Kecha
03:53
Doston Jaynarov & Komron
Sen tomon
03:34
Ozodbek Nazarbekov
Yonimda
04:03
Ozodbek Nazarbekov
Otam
04:32
Mahliyo Omon
Olib Kel (remix)
03:35
Ozodbek Nazarbekov
Beparvo
03:16
Ozodbek Nazarbekov
Layli
03:15
Ozodbek Nazarbekov
Barkamol avlod
04:58
Ozodbek Nazarbekov
Manda
03:09
Ozodbek Nazarbekov
Kelaman
04:08
Ozodbek Nazarbekov
Jon sevgilim
03:51
Ozodbek Nazarbekov
Sevib qolmasammidi
03:59
Ozodbek Nazarbekov
Ado-ado
03:39
Ozodbek Nazarbekov
Sevarmisan
03:23
Bobur Baxtiyorov
Sen shunchaki ketding
04:27
Ozodbek Nazarbekov
Yana man
03:36
Ozodbek Nazarbekov
Bu kecha
04:12
Ozodbek Nazarbekov
Bilaman yorim
03:58
Ozodiy
Mensiz
03:30
Magsat Karayev
Принцесса
03:00
Feruza Egamova
Muhabbatjon
04:28
Shohrux Atayev
Har kuni
03:04
Mahmud Namozov
Bir kun
02:52
Joziba
Qizim
03:33
Farrux Xamrayev
Janonasande
02:59
Isfandiyor
Go’zal
04:03
Ozodbek Nazarbekov
Ketmagin gulim
04:17
Bunyod Sodiqov
Sovinma
04:05
Humoyun Mirzo
Qiz farzand
04:11
Timur Usmanov
Доченька
03:04
Shohsanam
Yuragim pora
04:19
Shavkat Qurambayev
Jozibador
03:13
Sevara Nazarxon
Если бы любовь была такой
03:00
Shahrizoda
Lola
04:09
Magsat Karayev
San bilan
04:34
Nodir Umarxon
Gulim
03:17
Sherzod Ergashev
Shoshma quyosh
03:23
Gulasal Abdullayeva
Ul dilraboga
04:08
Tohir Sodiqov
Yoshligimda
03:01
Humoyun Mirzo
Yashayman
03:51
Shavkat Qurambayev
Taram-taram
03:20
Tohir Sodiqov
Undan Nimam Kam (2019)
03:11
Ozoda Nursaidova
Ajdodlar
05:35
Bobur Olimov
Sevgi
04:42
Sardor Rahimxon
Bir umr kutar ona
03:31
Meridian guruhi
Xit kerak
02:59
Doston Ubaydullayev
Dardim tinglamading
04:01
Shohrux Atayev
Sansiz
03:38
Hilola Hamidova
Ketayabsan
03:37
Shohruhxon
Atirgullar
04:43
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