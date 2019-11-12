Maroqand - Yakkasaroy
|Ijrochi:
|Maroqand
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|152
|Hajmi:
|7.22 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-11-2019
Qo'shiq haqida
«Yakkasaroy» — Maroqand ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 152 marta tinglangan. Maroqand ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Devona», «Qo'shnilar», «Bo'lsa ham».
Maroqand - Yakkasaroy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.