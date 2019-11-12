Maroqand - Yakkasaroy

Maroqand — Yakkasaroy
Ijrochi: Maroqand
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 152
Hajmi: 7.22 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-11-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yakkasaroy» — Maroqand ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 12-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 152 marta tinglangan. Maroqand ijrosida saytda jami 39 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Devona», «Qo'shnilar», «Bo'lsa ham».

Maroqand - Yakkasaroy qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00