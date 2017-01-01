Апрель 2017
144 треков за месяц.
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Shoxruz (Abadiya)
Ota_Onam
03:45
Bilol
Biz kimga Uylanamiz (2012)
03:45
Shahnoza Otaboyeva
Farishtam onam
03:35
Umar Shamsiyev
Ozor Bermasinlar
03:45
Sardor Rahimxon
Bibixonim
03:45
Umar Shamsiyev
Mayli mayli
03:45
Dilmurod Sultonov
Qoy endi
03:45
Kumush Razzoqova
Oq bulut
03:35
Karavan
Ilhom kasal
02:52
G'ulomjon Yoqubov
Senga
03:06
Furqat Mirzayev
Samarqand go'zali
03:00
Feruza Egamova
Buxorocha lapar
03:50
Dilmurod Sultonov
Qo'y-qo'y
03:36
Botir Yaminov & Bobur Umarov & Tohir Usmonov
Choyhona
01:55
Hadicha
Yashagim Keyapti Onajon
03:45
Tolik Production
Mayli ketaver
03:45
Tolik Production
Tolik Production Ketddi Yiroq
03:45
Otash Xijron
Nigina
03:45
Botir Qodirov
Layli-Laylo
03:45
Azim Mullaxonov
Sevgimga sevgilim
03:08
Javohir Sodiqov
Doim birga
03:45
Sevinch Mo'minova
Dil gavharim
04:35
Yulduz Usmonova
Qasoskor ayol
03:42
Qodir Mirashurov
Mirza Boburman
03:45
Umidaxon
Qora (cover versioni)
04:43
Shoxrux
Rumba
03:44
Sherzod Bek
Arslonman (cover version)
03:57
Shahzod Murodov
Uchrashmadik (cover version)
06:09
Shadisha
Borsan (cover version Setanho)
03:29
Mango
Oydin
03:45
Sardor Mamadaliyev
Armonlarim
03:45
Oybek va Nigora
Uchrashuvim bor (Remix)
03:13
Rayhon
Omon yor
03:45
Ruxsor Guruhi
Mayli
03:45
Amura
Kechirgin meni
03:45
Rayhon & Bojalar
Aldamagin
03:45
Bardosh guruhi
Xabar ber
03:45
Jo'rabek Qodirov
Xazina (Remix)
03:35
G'ulomjon Yoqubov
Qizg'onaman
03:44
Gulasal Abdullayeva
Hayr maktabim
05:30
Furqat Mirzayev
Qo'shni qiz
03:57
Azim Mullaxonov
Qoshi kamon
03:24
Humoyun Mirzo
Sevdim seni
03:45
Murod MRM
Armonim
03:45
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