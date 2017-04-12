Lola - Otmagay tong (Original mix)

Lola — Otmagay tong (Original mix)
Ijrochi: Lola
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 159
Hajmi: 9.11 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-04-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Otmagay tong (Original mix)» — Lola ijrosidagi remiks. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 12-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 159 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».

Lola - Otmagay tong (Original mix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00