Lola - Otmagay tong (Original mix)
|Ijrochi:
|Lola
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|159
|Hajmi:
|9.11 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-04-2017
Qo'shiq haqida
«Otmagay tong (Original mix)» — Lola ijrosidagi remiks. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 12-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 159 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».
Lola - Otmagay tong (Original mix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.