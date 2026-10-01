Temur Shamsutdinov
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Temur Shamsutdinov
Ayrilamiz
03:45
Temur Shamsutdinov
Sinfdoshlar
03:20
Temur Shamsutdinov
Unutaman
03:16
Temur Shamsutdinov
Sori-sori
03:51
Temur Shamsutdinov
Ota-ona
04:37
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Temur Shamsutdinov
Yangi qo'shiqlar
Imron — Ota allasi
Sherzodbek Sultonov — Yetar
Zulayho Boyxonova — Tabiatni asraylik
Jamshid Mirzo — Najot izlama
Xojiakbar Ruzmetov — Uyalasanmi
Xojiakbar Ruzmetov — Hech bo'lmasa
Shoxrux — Begona (2026)
Sadraddin — Мен кешке қарап сенің суреттеріңе
Moonwalkersmusic — Чего я тебе желаю
MAUR — Не тревожь своей любовью
Gudvin — В плену очарования
Гектор — Душа
DJ PR — Всё под контролем… почти
Sana Burtaev — Не выпускайте солнце из души
RB Kuz Muz — Помнят те года
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00