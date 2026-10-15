Temur Shamsutdinov - Gulira’no
|Ijrochi:
|Temur Shamsutdinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.15 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
«Gulira’no» qo'shig'ini Temur Shamsutdinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Temur Shamsutdinov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sinfdoshlar», «Ota-ona», «Unutaman». Bu Temur Shamsutdinovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Temur Shamsutdinov - Gulira’no qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.