Светлана Руденко-Вейра
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Светлана Руденко-Вейра
Спасибо жизнь
01:00
Светлана Руденко-Вейра
Мамина дочка
03:06
Светлана Руденко-Вейра
А я девочка мне можно
02:16
Светлана Руденко-Вейра
На три буквы
02:43
Светлана Руденко-Вейра
Япона мама
02:24
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Светлана Руденко-Вейра
Yangi qo'shiqlar
Asad Toshpulatov — Shokoladim mani
Doniyor Baxt — Mas manga
Zavqiddin Turopov — Oyimcha
Ravshan Matniyozov — Qarama
Muzaffar Mirzarahimov — Oymomo
Masrur — Men aybdor
Любаша — Утро, суббота, кофе
Айгор — Помним
Rusik — На краю причала
ROBI AI — Карие глаза
Сергей Одинцов — Любимая моя
Moonwalkersmusic — Ковбойское похмелье
Moonwalkersmusic — Доброе воскресное утро
Орёл — Это бальзам для души и человека
DJ PR — Ты сказала мне НЕТ
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00