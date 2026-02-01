Sarvar Azim
11 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Sarvar Azim
Asirma
03:19
Sarvar Azim
Dinnarim (remix by Avazbek Pro)
02:13
Sarvar Azim
Ashkim
03:06
Sarvar Azim
Baxtim
04:09
Sarvar Azim
Qora tunlar
03:24
Sarvar Azim
Davring kelsa
03:16
Sarvar Azim
Tomon-tomon
03:02
Sarvar Azim
Dinnorim
02:53
Sarvar Azim
Pul
04:02
Sarvar Azim
Unutolmadim
03:44
Sarvar Azim
Bag’rimda
03:06
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Sarvar Azim
Yangi qo'shiqlar
ALHAM — Сен мені түсінбедің
Moonwalkersmusic — Четверг, доброе утро
Svetnatalie — Просто осень
Орёл — Так скажи мне, прокурор
Moonwalkersmusic — Три сердца — одна душа
Artvenka — Я с характером, милок
RB Kuz Muz — Где-то в кустах затаивший гандон не дремлет
SDLW — Твой ангел
RB Kuz Muz — Проводник, веди
Ramzes — Чёрная кошка Белый кот
MusicMix — Пошли вы все нахуй, я лучше одна
Сергей Одинцов — Возьми цветы
Адыл Ибрагимов — Поиграй
Dan.ai — אין לי ארץ אחרת
An Sal — Қазағым ау
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00