Ravshan Matniyozov
10 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Ravshan Matniyozov
Qarama
04:05
Ravshan Matniyozov
Taqdir
03:29
Ravshan Matniyozov
Hayrondadur
03:46
Ravshan Matniyozov
Onam uchun
05:08
Ravshan Matniyozov
Aytishuv
05:07
Ravshan Matniyozov
Azizam
04:59
Ravshan Matniyozov
Ota-doyi
04:16
Ravshan Matniyozov
Ixtiyoring
03:12
Ravshan Matniyozov
Sona
03:43
Ravshan Matniyozov
Arkak
04:17
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Ravshan Matniyozov
Yangi qo'shiqlar
Shuhratxon Muhammadxonov — Baxtli bo'lamiz
Elyorbek Raxmatov — Dada
Chayxana Ansambli — Orzu
Bonuzar — Olov-olov
Sanjar Sadriy — Maysara
Doxxim — Paxta Ishi
Minor — Yo mayyo
Lena4grace — Пусть за окном шумит листопад
DJ PR — Да, я толстый, но не жирный
Radil, Aname — Как сильно
SDLW — Грязный капкан
RB Kuz Muz — Нажмите стоп
SlawikXSound — Смех и рай
Михалыч — Стрела Купидона
Janze — Bos-Bos
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00