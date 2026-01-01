RASA
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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RASA & DASHI
Музыка
01:37
RASA
Водопад
02:26
RASA
Маргарет
02:00
RASA
Розовый закат
02:08
RASA
Пчеловод
02:50
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Ijrochilar
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RASA
Yangi qo'shiqlar
Baxtiyor G'oziyev — Odamlar
Ruxshona — Sovuq
Gulinur — Chpanda
NANSI — Гори, гори, моя звезда
Матвей — В плену у тени
Мир За Забором — Птичка невеличка радостно мне пела
Музыка — Гармошка и травник
Дримвейв — Я смелая
Rb Kuz Muz — Бодрое Утро
Диман Брюханов — Было
Анжелика Маркиза — Пошла ты, дорогая
Itgmq1337, Carttie Mill — Чики
Rasulbek Ahmedov — Yoqadi
Бахтавар — Привет, девчонка!
MATRANG — Legato
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
G'aybulla Tursunov
Ulug'bek Yulchiyev
Gut1k
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