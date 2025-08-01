Namiq Qasımov
7 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Namiq Qasımov
Düşünmək
03:14
Namiq Qasımov
Xoşum gəlir
03:15
Namiq Qasımov
Qadınsan
03:06
Namiq Qasımov
Yerin Gorsenir
03:07
Namiq Qasımov
Bəsimsən
03:23
Namiq Qasımov
Sənə Baxım
03:22
Namiq Qasımov
Sənin Qədər
03:55
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Namiq Qasımov
Yangi qo'shiqlar
Farrux To'xtayev — Ajalsaney
FayZee — Mentos-Cola
Ibrat Azamatov — Taskin ber
Milena Madmusayeva — Gladiator
Mubinlolo, Minor — Red Flag
DJ Piligrim — Sabring uchun
Rashid Matniyozov — Onam-onam yaxshi
Umid Yildiz — Dardisar
Umar Shamsiyev — Mo'chchi-mo'chchi
Брянская, Николай Костырев — Последние месяц осени
ELMAN — Переболеть
Ingvar — Не проси меня остыть
Инна Вальтер — Девочка без ума
Ночной Хулиган — Вредная
Loga Music — Сполна
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00