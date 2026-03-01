Javohir Kenjaev
4 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Javohir Kenjaev
Kim tanisa RASULULLOHNI (S.A.V)
05:51
Javohir Kenjaev
Bodom qovoqsan
04:23
Javohir Kenjaev
Muhabbat
04:33
Javohir Kenjaev
Jim yotay
03:53
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Javohir Kenjaev
Yangi qo'shiqlar
Yulduz Turdiyeva — Anor-anor (Cover)
Shahrizod Homidov, Azizbek Hamidov — Gal Gal
Gulinur — Shu kunda
Akbarbek Sapayev — Telba
Bojalar — Polvon Ramazon
АлСми — Рюмочка водочки
DJ EM — RAYELO (Slowed)
Голос Сердца — Ты обними
Sullo — Роза
Ebru Şener — Göz Göre Göre
DIANA — Красные розы
ДОМОФОН, Мы из СССР — Счастливые дети СССР
Evrika — Кохай мене поки я є
Davlatbek Yusupov — Bolaligim
Muhammadyusuf Mamasodiqov — Yurak sog’inar
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
G'aybulla Tursunov — Quralay
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00