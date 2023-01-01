Guljahon
23 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Guljahon
Sog'insang (cover)
03:22
Guljahon
Malohat (Cover Xamdam Sobirov)
03:04
Guljahon
Janze (cover)
02:37
Guljahon
Mening Do’stim (Avaz Dengiz Cover)
03:21
Guljahon
Gülüşlerine Hayranım (Vedat Alcay Cover)
02:43
Guljahon
Belki (Dedubluman
02:47
Guljahon & Akmal
Indamadi (Nematjon Qulabdullayev)
01:58
Guljahon
Modar
03:43
Guljahon
O Yar Gelir
03:31
Guljahon
Chaki-Chaki (cover)
02:57
Guljahon
Chaki Chaki (cover Daler Nazarov)
02:57
Guljahon
Vıttırı Vızzık Adamlar (cover 2022)
03:01
Guljahon
Buyuk Yalan (Emrah cover 2022)
04:41
Guljahon
Ara-Ara (Zeynep Bastik Ara (NEJ
02:38
Guljahon
Belalim
02:45
Guljahon
Hep Mi Ben (Cover 2022)
02:34
Guljahon
Chorbogi Bolo (Cover 2022)
03:38
Guljahon
Xabarsiz
04:15
Guljahon
Nanina Dido
02:59
Guljahon
Запретная Любовь (Cover Патимат Расулова)
03:09
Guljahon
Jonim
03:43
Guljahon
Sevgi bu Sevgi (Cover Yulduz Usmonova)
03:09
Guljahon
Yor-Yor (cover Ozoda Nursaidova)
03:33
Hamkorlikdagi ijrochilar
Akmal
1 ta qo'shiq
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Guljahon
Yangi qo'shiqlar
Shuhratxon Muhammadxonov — Baxtli bo'lamiz
Elyorbek Raxmatov — Dada
Chayxana Ansambli — Orzu
Bonuzar — Olov-olov
Sanjar Sadriy — Maysara
Doxxim — Paxta Ishi
Minor — Yo mayyo
Lena4grace — Пусть за окном шумит листопад
DJ PR — Да, я толстый, но не жирный
Radil, Aname — Как сильно
SDLW — Грязный капкан
RB Kuz Muz — Нажмите стоп
SlawikXSound — Смех и рай
Михалыч — Стрела Купидона
Janze — Bos-Bos
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00