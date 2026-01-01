BJ Studio
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
BJ Studio
Пока мы живы
03:04
BJ Studio
Ты мой
02:38
BJ Studio
Забери мою душу (Полная версия)
03:04
BJ Studio
Безумная любовь
02:46
BJ Studio
Ты нужен мне (Полная версия)
03:06
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
BJ Studio
Yangi qo'shiqlar
Aliuz, Taboo, LilGangsta — Daxshat
Feruzbek Avezov — Devushka xonim
Ibrohim Nurmatov — Qoshi kamon
Dilmurod Sultonov, Artur Rahmonov — Popuri (jonli)
Dildora Asqarova — Kelin salomni boshlaymiz
Mexroj Xusanov, Elbek Kasimov — Odamlar
Кеслер Ксения — Если у тебя нет времени
Blondinka Tasha — Шлю лучи добра врагам
Али Ахмет — Анашым
Rabiyam Rozakhun — Надо просто жить
Мыпара — Близкий и родной
RAIKAHO — Молодость (Полная версия)
Воскресенский — Колосок
3-ий Январь — Русская душа
Remixoviy, Slavik Pogosov — Не уходи
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yorqinxo'ja Umarov — Million
Umida Erkinova — Magan Unagan
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00