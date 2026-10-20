Zokir Omon - Onam
|Ijrochi:
|Zokir Omon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.8 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
«Onam» — Zokir Omon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Zokir Omon ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevmagan yor», «Humorman», «Ichkuyov». Bu Zokir Omonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zokir Omon - Onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.