Yulduz Usmonova - Suv suv
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|275
|Hajmi:
|8.50 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-02-2011
Qo'shiq haqida
«Suv suv» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 275 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Suv suv qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.