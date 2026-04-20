TIMA, SHON Mс - ПУШАЙМОНИ
|Ijrochilar:
|TIMA, SHON Mс
|Yuklab olindi:
|21
|Hajmi:
|6.82 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-04-2026
Qo'shiq haqida
«ПУШАЙМОНИ» — TIMA va SHON Mс ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 21 marta tinglangan — bu TIMAning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. TIMA ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «ЗАРАЗА», «ИШКИ САГЕРА», «КАБУТАР». Bu TIMAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
TIMA, SHON Mс - ПУШАЙМОНИ qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.