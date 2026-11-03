Sirojiddin Sharipov - Salom azizam

Sirojiddin Sharipov — Salom azizam
Ijrochi: Sirojiddin Sharipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.49 MB
Davomiyligi: 02:26
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Salom azizam» qo'shig'ini Sirojiddin Sharipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Sirojiddin Sharipov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men ketaman mayli qol», «Alam», «Leylam Leylam». Bu Sirojiddin Sharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sirojiddin Sharipov - Salom azizam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00