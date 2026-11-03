Sirojiddin Sharipov - Salom azizam
|Ijrochi:
|Sirojiddin Sharipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.49 MB
|Davomiyligi:
|02:26
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Salom azizam» qo'shig'ini Sirojiddin Sharipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:26, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Sirojiddin Sharipov ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men ketaman mayli qol», «Alam», «Leylam Leylam». Bu Sirojiddin Sharipovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sirojiddin Sharipov - Salom azizam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.