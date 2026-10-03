Shoxrux - Yuragim
|Ijrochi:
|Shoxrux
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.83 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
Shoxruxning «Yuragim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Shoxrux ijrosida saytda jami 146 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)», «ADO», «Endi begona (2020)». Bu Shoxruxning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shoxrux - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.