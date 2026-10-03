Shirin Zaitova - Maylimi
|Ijrochi:
|Shirin Zaitova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.62 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
Shirin Zaitovaning «Maylimi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Shirin Zaitova ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bu sevgi», «Manda», «Bittasi». Bu Shirin Zaitovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shirin Zaitova - Maylimi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.