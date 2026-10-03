Shahriyor - Zerikdim
|Ijrochi:
|Shahriyor
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.62 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Zerikdim» — Shahriyor ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Shahriyor ijrosida saytda jami 87 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xasta bolma jonim ado bolaman», «Begonamiz (2018)», «Ismi Yuragimda». Bu Shahriyorning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahriyor - Zerikdim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.