Shahnoza Otaboyeva - Baxtli bo'ling sevishganlar
|Ijrochi:
|Shahnoza Otaboyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.94 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-11-2026
Qo'shiq haqida
«Baxtli bo'ling sevishganlar» qo'shig'ini Shahnoza Otaboyeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Shahnoza Otaboyeva ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Farishtam onam», «Oh azizim», «Sani-sani». Bu Shahnoza Otaboyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahnoza Otaboyeva - Baxtli bo'ling sevishganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.