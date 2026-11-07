Shahnoza Otaboyeva - Baxtli bo'ling sevishganlar

Shahnoza Otaboyeva — Baxtli bo'ling sevishganlar
Ijrochi: Shahnoza Otaboyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.94 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Baxtli bo'ling sevishganlar» qo'shig'ini Shahnoza Otaboyeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-noyabrda qo'shilgan. Shahnoza Otaboyeva ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Farishtam onam», «Oh azizim», «Sani-sani». Bu Shahnoza Otaboyevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shahnoza Otaboyeva - Baxtli bo'ling sevishganlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00