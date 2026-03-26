Rüya Rüyam & Ehmed Namazli - Besdi Daha
|Ijrochilar:
|Rüya Rüyam, Ehmed Namazli
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|5.92 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-03-2026
Qo'shiq haqida
«Besdi Daha» — Rüya Rüyam va Ehmed Namazli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Rüya Rüyam & Ehmed Namazli - Besdi Daha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.