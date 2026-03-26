Rüya Rüyam & Ehmed Namazli - Besdi Daha

Rüya Rüyam & Ehmed Namazli — Besdi Daha
Ijrochilar: Rüya Rüyam, Ehmed Namazli
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 5.92 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-03-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Besdi Daha» — Rüya Rüyam va Ehmed Namazli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.

Rüya Rüyam & Ehmed Namazli - Besdi Daha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00