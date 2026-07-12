Otabek Akramov - Mard yigitlarga
|Ijrochi:
|Otabek Akramov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|5.5 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-07-2026
Qo'shiq haqida
Otabek Akramovning «Mard yigitlarga» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan.
Otabek Akramov - Mard yigitlarga qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.