Nurillo Qurbonov - Dadajon Yonizdaman
|Ijrochi:
|Nurillo Qurbonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.02 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-11-2026
Qo'shiq haqida
«Dadajon Yonizdaman» qo'shig'ini Nurillo Qurbonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Nurillo Qurbonov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslab turing», «Dost», «Buxoroga bir keling». Bu Nurillo Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nurillo Qurbonov - Dadajon Yonizdaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.