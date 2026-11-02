Nurillo Qurbonov - Dadajon Yonizdaman

Nurillo Qurbonov — Dadajon Yonizdaman
Ijrochi: Nurillo Qurbonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.02 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 02-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dadajon Yonizdaman» qo'shig'ini Nurillo Qurbonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-noyabrda qo'shilgan. Nurillo Qurbonov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Eslab turing», «Dost», «Buxoroga bir keling». Bu Nurillo Qurbonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nurillo Qurbonov - Dadajon Yonizdaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00