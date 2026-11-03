Nasiba Abdullayeva, Diyora Jafari - Ko'rgim kelar

Nasiba Abdullayeva, Diyora Jafari — Ko'rgim kelar
Ijrochilar: Diyora Jafari, Nasiba Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.58 MB
Davomiyligi: 04:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ko'rgim kelar» — Diyora Jafari va Nasiba Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Diyora Jafari ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yal-yali», «С днем рождения папа», «Galli». Bu Diyora Jafarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nasiba Abdullayeva, Diyora Jafari - Ko'rgim kelar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00