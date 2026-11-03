Nasiba Abdullayeva, Diyora Jafari - Ko'rgim kelar
|Ijrochilar:
|Diyora Jafari, Nasiba Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.58 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'rgim kelar» — Diyora Jafari va Nasiba Abdullayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Diyora Jafari ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yal-yali», «С днем рождения папа», «Galli». Bu Diyora Jafarining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nasiba Abdullayeva, Diyora Jafari - Ko'rgim kelar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.