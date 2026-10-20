Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev - Bu kulgu

Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev — Bu kulgu
Ijrochilar: Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.77 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bu kulgu» — Mirzabek Xolmedov va Valijon Shamshiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Mirzabek Xolmedov ijrosida saytda jami 110 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bale», «Ota-ona», «Baland poshnali tufligiz bormi?». Bu Mirzabek Xolmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev - Bu kulgu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00