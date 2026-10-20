Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev - Bu kulgu
|Ijrochilar:
|Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
«Bu kulgu» — Mirzabek Xolmedov va Valijon Shamshiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Mirzabek Xolmedov ijrosida saytda jami 110 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bale», «Ota-ona», «Baland poshnali tufligiz bormi?». Bu Mirzabek Xolmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mirzabek Xolmedov, Valijon Shamshiyev - Bu kulgu qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.