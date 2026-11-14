Massa, Siroj Boom - Harakatda barakat
|Ijrochilar:
|Siroj Boom, MASSA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.23 MB
|Davomiyligi:
|02:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
«Harakatda barakat» — Siroj Boom va MASSA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Siroj Boom ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketaveramiz», «Madina». Bu Siroj Boomning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Massa, Siroj Boom - Harakatda barakat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.