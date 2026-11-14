Massa, Siroj Boom - Harakatda barakat

Massa, Siroj Boom — Harakatda barakat
Ijrochilar: Siroj Boom, MASSA
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.23 MB
Davomiyligi: 02:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Harakatda barakat» — Siroj Boom va MASSA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Siroj Boom ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ketaveramiz», «Madina». Bu Siroj Boomning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Massa, Siroj Boom - Harakatda barakat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00