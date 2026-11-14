Ismoil Rahmonov - Onajonim xasta bo’lmang
|Ijrochi:
|Ismoil Rahmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.9 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-11-2026
Qo'shiq haqida
«Onajonim xasta bo’lmang» — Ismoil Rahmonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bu Ismoil Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ismoil Rahmonov - Onajonim xasta bo’lmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.