Ismoil Rahmonov - Onajonim xasta bo’lmang

Ismoil Rahmonov — Onajonim xasta bo’lmang
Ijrochi: Ismoil Rahmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.9 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onajonim xasta bo’lmang» — Ismoil Rahmonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-noyabrda qo'shilgan. Bu Ismoil Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ismoil Rahmonov - Onajonim xasta bo’lmang qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00