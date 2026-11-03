Gulinur - Jaylan (slow version)

Gulinur — Jaylan (slow version)
Ijrochi: Gulinur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.45 MB
Davomiyligi: 03:30
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jaylan (slow version)» qo'shig'ini Gulinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron».

Gulinur - Jaylan (slow version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00