Gulinur - Jaylan (slow version)
|Ijrochi:
|Gulinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.45 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
«Jaylan (slow version)» qo'shig'ini Gulinur ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron».
Gulinur - Jaylan (slow version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.