Gulinur - Janima (Remix 2026)
|Ijrochi:
|Gulinur
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.79 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2026
Qo'shiq haqida
Gulinurning «Janima (Remix 2026)» (remiks). Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Bu Gulinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Gulinur - Janima (Remix 2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.