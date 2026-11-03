Gulinur - Janima (Remix 2026)

Gulinur — Janima (Remix 2026)
Ijrochi: Gulinur
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.79 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Gulinurning «Janima (Remix 2026)» (remiks). Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Gulinur ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jo’ji Qoro», «Juji qara Juji qara», «Jayron». Bu Gulinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Gulinur - Janima (Remix 2026) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00